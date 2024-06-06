Ушел из жизни снявшийся в 210 фильмах и сериалах актер и тореадор Сильвестре

Скончался американский, мексиканский актер и тореадор Армандо Сильвестре. Об этом пишет издание El Universal.

98-летний артист ушел из жизни 3 июня. Возможной причиной смерти Сильвестре называют осложнения язвы желудка.

На момент кончины Сильвестре являлся одним из старейших действующих актеров и одним из последних актеров так называемого «золотого века» мексиканского кинематографа.

Всего за свою карьеру Сильвестре поучаствовал в 210 проектах, впервые на съемочной площадке он появился в качестве статиста в 1947 году. К наиболее известным картинам с участием актера можно отнести классический вестерн «Два мула для сестры Сары», хоррор «Девять лиц страха», «Последние искатели приключений», сериал с Куртом Расселом «В поисках приключений» и другие проекты.

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