Умерла звезда сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль после борьбы с раком. О смерти актрисы сообщила ее помощница в соцсети.

Асли Исламоглу назвала умершую «почитаемой фигурой турецкого кино и театра». Она отметила, что Фатма принимала участие во многих проектах и была удостоена наград.

«Мы с глубокой печалью переживаем эту большую потерю и выражаем соболезнования всем ее близким, в том числе семье. Ее свет никогда не погаснет, он будет всегда сиять в наших сердцах и в мире искусства. Дорогая Фатма, ты будешь в раю», — написала Асли.

Напомним, что у актрисы выявили рак груди в начале нулевых. Звезде «Великолепного века» удалось побороть недуг, но спустя время он вернулся. Последние дни жизни 72-летняя Фатма провела в клинике Стамбула.

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