Звезда индийских фильмов умер в реанимации: известна причина

В реанимации умер 68-летний популярный индийский актер Партха Сарати Деб. На его счету более 200 фильмов. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным источника, звезда ушел из жизни 22 марта в госпитале в Калькутте. Партха тяжело болел и лежал в реанимации. Друзья и близкие мужчины говорят, что у него была хроническая обструктивная болезнь легких, и его госпитализировали еще в феврале. За последние несколько дней состояние Деба фатально ухудшилось.

Партха Сарати Деб родился и вырос в Калькутте. За свою более чем сорокалетнюю карьеру он снялся в более чем 200 проектах. Кроме того, он принимал участие в театральных постановках и веб-сериалах.

Отмечается, что в 2021 году актер переболел COVID-19, однако вскоре после выздоровления у него началась легочная инфекция, и ему был поставлен диагноз пневмония. 17 марта Деба был помещен на аппарат ИВЛ.

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