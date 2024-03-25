Умер на 78-м году жизни режиссер «Мосфильма» Олег Никитин

Умер режиссер Олег Никитин. Ему было 77 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Как стало известно, постановщик ушел из жизни еще 23 марта. При этом причина его кончины не уточняется. Объединение выразило соболезнования родным Никитина и перечислило его заслуги в отечественной киноиндустрии.

Отметим, что режиссер окончил ВГИК, после чего стал работать кинооператором Днепропетровской экспериментальной лаборатории Мин Чермет УССР. В 1975 году устроился на «Мосфильм». Олег Никитин снял несколько десятков игровых и документальных фильмов. Самые известные из них «Сорок девять ниже нуля», «Пятое время года», «Тихие воды глубоки», «От зимы до зимы».

Союз кинематографистов России также назвал дату и время отпевания режиссера. Оно состоится 26 марта в 12 часов в Храме Архистратига Михаила в Тропареве.

Ранее умер народный артист России Рафаэль Клейнер. Ему было 84 года.

Также недавно не стало композитора Николая Орса. Он работал вместе с Николаем Басковым, Михаилом Шуфутинским, Любовью Успенской и другими знаменитостями.