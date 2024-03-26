Умер звезда «Планеты обезьян» Рон Харпер

Умер 91-летний актер Рон Харпер, снявшийся в «Планете обезьян» и сериалах 70-х. О смерти знаменитости стало известно со слов его дочери Николь в беседе с Fox News Digital.

Женщина пояснила, что ее отец умер 21 марта по естественным причинам.

Широкую известность Рон Харпер приобрел в 1970-х годах благодаря своей незабвенной роли астронавта Алана Вирдона в культовом фантастическом телесериале «Планета обезьян». После этого он снялся в нескольких телесериалах, включая «Люблю» и «Капитолий».

Рон продолжал свою карьеру в кино до 2016 года. Среди его последних работ особенно выделяются роль в фильме ужасов «Стеклянный муравейник» и детектив «Пленки из Поукипзи».

Ранее скончался один из наиболее известных современных актеров Германии, Фриц Веппер, в возрасте 82 лет. Веппер снялся во многих известных фильмах, включая «Кабаре» с Лайзой Миннелли, «Последняя битва» Люка Бессона, «Убийство в Восточном экспрессе», где он исполнил роль Пуаро, и был широко известен своей ролью инспектора Кляйна в сериале «Деррик».

Также мы писали о смерти режиссера «Мосфильма» Олега Никитина. Мужчине было 77 лет. Олег Никитин снял несколько десятков игровых и документальных фильмов. Самые известные из них «Сорок девять ниже нуля», «Пятое время года», «Тихие воды глубоки», «От зимы до зимы».