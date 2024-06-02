Звезда фильмов «Овод» и «Ищу человека» Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни

Советская актриса театра, кино и телевидения Агния Елекоева умерла 2 июня в возрасте 94 лет. О ее кончине сообщает kino-teatr.ru.

Агния Елекоева родилась 6 ноября 1929 года. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. В 1951—1952 году служила в Ярославском театре имени Волкова. С 1952 по 1985 работала в Ленинградском Новом театре — нынешнем Театре им. Ленсовета.

Актриса дебютировала в кино в 1952 году, снявшись в фильме «Весна в Москве». Также она сыграла в картинах: «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс». Последней ее работой в России стало участие в сериале «Адвокат» в 1990 году. После этого она переехала жить в США.

Елекоева была замужем за режиссером и сценаристом Глебом Селянином. Он умер в 1984 году в возрасте 58 лет.

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