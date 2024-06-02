Снялся в более 200 картинах: известный французский актер умер на 94-м году жизни

Известный французский актер Филипп Леруа умер в 93 года. За свою карьеру он снялся в более 200 кинокартинах.

В последнее время артист страдал от продолжительной болезни — именно она стала причиной его смерти, пишет RaiNews.

Филипп Леруа-Болье родился в Париже в 1930 году в аристократической семье. Презирая титул маркиза, он отправился юнгой на корабль, который следовал в США. Вернувшись на Родину, он стал десантником и поехал воевать в Индокитай и Алжир. После Леруа решил завершить военную карьеру и начал искать работу.

В 1960-х он начал сниматься в кино. Он сыграл заключенного в фильме «Дыра». С 1961 года актер работал преимущественно в Италии. Леруа принял участие в таких проектах как: «Отель „Гагарин“», «Замкнутый круг», «Дон Маттео», «Остров сокровищ» и других.

Широкой публике актер стал известен по роли епископа в художественном фильме «Дон Маттео» с Теренсом Хиллом.

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