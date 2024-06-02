Его называли «голосом» Михаила Круга: шансонье Антон Казимир погиб в Макеевке

В ДНР погиб в ДТП певец Антон Казимир, которого называли «голосом» Михаила Круга. Ему было 44 года.

О смерти артиста рассказал блогер Сергей Елисеев. Он пояснил на своей страничке во «ВКонтакте», что ДТП произошло 26 мая в Советском районе Макеевки. За рулем Audi Q7, в котором находился Казимир, был 39-летний водитель. Он не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над автомобилем. В итоге машина съехала с дороги в поле.

Водитель и два пассажира умерли на месте, еще один скончался в карете скорой помощи.

Певец называл себя «голосом» Михаила Круга на альбомах «Первая осень разлуки» (2004) и «Тебе, моя последняя любовь» (2006) — их записала жена покойного шансонье Ирина. Продюсер Вадим Цыганов рассказывал, что голос музыканта восстановили из старых аудиозаписей, но, по словам Казимира, это был его вокал.

Также певец являлся лауреатом Николаевского фестиваля, посвященного памяти Михаила Круга.

Ранее умер актер из мюзикла «Старик Хоттабыч» Владимир Крылов. Ему было 83 года.