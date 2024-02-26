Звезда фильма «Капитан Марвел» Митчелл умер в 49 лет

Актер фильмов «Капитан Марвел» и «Звездный путь» Кеннет Митчелл умер в 49 лет. Об этом сообщает CNN.

В 2019 году у актера выявили амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое заболевание центральной нервной системы. По информации источника, в последние годы жизни состояние Митчелла постепенно ухудшалось.

У звезды фильма «Капитан Марвел» осталась семья. Перед смертью он попросил, чтобы все подарки в его честь были направлены на исследование заболевания и на поддержку детей, борющихся с недугом.

Умерший актер имеет большую фильмографию. За всю карьеру он снялся в 50 фильмах и сериалах. Он запомнится зрителям благодаря таким проектам, как «Капитан Марвел», «Звездный путь», «Закон и порядок: Лос-Анджелес».

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