Умерла 101-летняя актриса Мишлин Прель

Умерла 101-летняя актриса из фильмов «Граф Монте-Кристо» и «Фанфан» Мишлин Прель. Об этом сообщает зарубежное издание Le Figaro.

21 февраля умерла французская актриса Мишлин Прель. Что стало причиной ее смерти — не уточняется.

Настоящее имя актрисы — Мишлин Николь Жюли Эмильенн Шассань. Она родилась в Париже в 1922 году. Умершая считается одной из самых успешных артисток страны. В ее фильмографии более 250 работ.

Прель запомнилась зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Дама с камелиями», «Фанфан», «Отверженные», «Граф Монте-Кристо».

В 2020 году она похоронила 68-летнюю дочь.

Ранее сообщалось о том, что на 94-м году жизни умер французский актер Ролан Бертен, снявшийся в 110 фильмах и сериалах. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что актер из культового сериала «Офис» Ивен Макинтош умер в возрасте 50-ти лет.