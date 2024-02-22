Умер французский актер Ролан Бертен, снявшийся в 110 фильмах и сериалах

Умер французский актер и комик Ролан Бертен. В ноябре 2023 года он отметил 93-летие, но вскоре его состояние ухудшилось, и 19 февраля он ушел из жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранное издание Le Telegramme.

По информации источника, некоторые ресурсы указывают, что Ролан скончался еще месяц назад. Однако эти данные не соответствуют действительности. Отмечается, что актер умер по естественным причинам.

Напомним, что всю свою жизнь Бертен посвятил актерскому искусству. Сначала он работал на театральной сцене, а в 1970 году дебютировал на экране. Всего в его послужном списке около 110 фильмов и сериалов. Его можно было увидеть в следующих проектах: «Растиньяк», «Жизнь Галилея», «Я, генерал де Голль», «Сирано де Бержерак», «Сестры Бронте», «Комиссар Мулен», «Новые приключения Видока» и других. Последняя его роль была в 2010 году в «Веке Мопассана».

Ранее умер актер из культового ситкома «Офис» Ивен Макинтош. Ему было 50 лет. К слову, было известно, что он болел, но его диагноз не разглашался.