Зрители пытались помочь: турецкий певец потерял сознание во время шоу и умер

Турецкий певец и актер Волкан Конак потерял сознание на сцене во время своего шоу и умер. Мужчине было 58 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Turkiye Today.

По данным источника, звезды не стало 31 марта. Накануне, 30 марта у него проходило выступление на Кипре. Музыканту стало плохо, он потерял сознание. Зрители пытались помочь артисту, вызвали медиков. Волкана экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Певец умер минувшей ночью.

СМИ не сообщали официальную причину смерти. Но по предварительным данным, у него мог случиться сердечный приступ. Вскоре информацию подтвердили в минздраве т.н. Турецкой Республики Северного Кипра.

Конак появился на свет в 1967 году. Он с детства увлекался творчеством, а свой дебютный альбом выпустил в 1989 году. Пластинка 2006 года под названием Mora была признана «золотой».

Ранее мы писали о том, что умер в 92 года актер Брюс Гловер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде.

Также сообщалось о смерти французского режиссера Ив Буассе. Он скончался в возрасте 86 лет.