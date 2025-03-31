Умер в 92 года актер Брюс Гловер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде

В США умер актер, режиссер, продюсер и сценарист Брюс Гловер, известный российским зрителям по сериалу «Санта-Барбара» и роли киллера мистера Винта в фильме о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». Ему было 92 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Актер ушел из жизни 12 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Карьера Брюса Гловера началась в Висконсине. Он принял участие в постановке пьесы Уильямса «Камино Реал». После переезда в Нью-Йорк актера пригласили выступать на Бродвее.

В 1950-х годах дебютировал в кино и снялся в 120 проектах. Популярность ему принесла роль в фильме о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери. Он также снимался в «Миссия невыполнима», «Китайский квартал», «Каскадеры» и «Санта-Барбара».

При этом у Гловера не было актерского образования, однако он много лет преподавал актерское мастерство. Проживая в своем доме на западе Лос-Анджелеса, он даже пристроил дополнительный этаж для размещения актерской студии, сообщает Mirror.

Ранее французский режиссер Ив Буассе скончался в возрасте 86 лет. Он умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре.