Французский режиссер Ив Буассе скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер Ив Буассе умер в больнице в парижском пригороде Леваллуа-Перре. Ему было 86 лет. Причина смерти не раскрывается. Печальную новость подтвердили члены семьи Буассе.

На счету режиссера и сценариста десятки фильмов и телесериалов. Самой известной работой Буассе стала картина «Это случилось в праздник» о расистских убийствах в Марселе. Картина завоевала специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля.

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