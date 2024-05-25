Знаменитый шведский актер Педер Фальк умер на 77-м году жизни

Шведский актер, сценарист и кинорежиссер Педер Фальк скончался 19 мая в возрасте 76 лет. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь, пишет местное издание Svenska Dagnladet.

Педер родился в Стокгольме в 1947 году, где прожил до конца своей жизни. Большую часть карьеры он посвятил городскому театру. С 1970-х начал появляться в кино, снявшись в картинах: «Черный рассвет», «Венера 90», «Враг врага», «Ищейка», «Орлы», «Бекстрём».

Информацию о смерти артиста подтвердили в театре, в котором он служил продолжительный период времени.

Актера не стоит путать с его однофамильцем Питером Фальком, который умер в 2011 году.

Ранее знаменитый уругвайский певец Карлос Паравис скончался в 56 лет от рака. Таким же образом умер отец артиста, чье дело он продолжал на родине.

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