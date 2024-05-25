Врач и фольклорист по образованию: ушел из жизни известный уругвайский певец Карлос Паравис

Врач и фольклорист по образованию, известный уругвайский певец Карлос Паравис ушел из жизни. Артисту было 56 лет, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, Паравис скончался еще 21 мая. Причина его смерти — следствие онкологического заболевания. Таким же образом умер отец уругвайского артиста, чье дело он продолжал на родине.

Врачи поставили диагноз певцу в 2022 году. По некоторым данным, у него был рак пищевода.

Паравис считается одним из лучших в истории исполнителей уругвайских народных песен. А незадолго перед смертью он принял участие в открытии музыкального фестиваля, который основал его отец.

Ранее сообщалось о смерти писательницы и поэтессы чилийского происхождения Кэролайн Доусон. Она страдала от рака костей.