В Канаде умерла от рака костей 43-летняя писательница Кэролайн Доусон

В Канаде скончалась писательница и поэтесса чилийского происхождения Кэролайн Доусон. Ей было 44 года.

Причина смерти не разглашается, однако известно, что писательница несколько лет боролась с раком костей. Данных о том, где пройдут похороны, нет.

В 2020 году Кэролайн Доусон опубликовала свой дебютный роман под названием «Где я прячусь». Книга стала бестселлером и получила национальную литературную премию.

В 2023 году вышел в свет сборник стихов Кэролайн, а в 2024 году она написала книгу для детей, сообщает «Российская газета».

Ранее в Чехии умер актер Ян Качер, игравший в фильмах по русской классике. Ему было 87 лет.

Также сообщалось о смерти от рака 53-летнего режиссера фильма о вреде «Макдональдса» Моргана Сперлока.