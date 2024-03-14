Журналистка и писательница Ирина Лобановская умерла на 75-м году жизни

13 марта умерла российская писательница и прозаик Ирина Лобановская. Она ушла из жизни на 75-м году жизни в квартире дома на Боровском шоссе.

Накануне вечером писательница почувствовала сильную слабость в теле. Ее сын, узнав о состоянии матери, сразу же вызвал скорую помощь. Медики прибыли к женщине через 13 минут, но она уже была мертва, пишет mk.ru.

Ирина Лобановская — российская писательница, прозаик, журналистка, член Союза писателей Москвы. Является автором женских романов, рассказов и повестей. В числе ее известных произведений: «После третьего звонка», «Стриптизер», автором романа «Что мне делать без тебя?», «Жена из России» и многие другие.

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