Сын озвучил причину смерти балерины Наталии Касаткиной

Сын народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной озвучил причину ее смерти. Он заявил, что она скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает агентство ТАСС.

14 марта стало известно об уходе из жизни известного балетмейстера, выдающейся советской и российской балерины Касаткиной. Печальные новости передал ее помощник. При этом раскрывать подробности ее смерти он не стал. Журналисты связались с единственным наследником артистки Иваном Васильевым, который является директор Государственного академического театра классического балета, и выяснили, что она скончалась мгновенно – оторвался тромб. Ей было 89 лет.

Отметим, что также появилась информация о прощании с Наталией Дмитриевной. Оно состоится в атриуме Большого театра. Об этом тоже рассказал сын умершей балерины.

Ранее в Москве началось прощание с диктором Светланой Моргуновой. Она умерла в собственном доме в окружении близких. Последние годы жизни она была затворницей, так как не смогла справиться со смертью единственного сына в период пандемии. На похороны приехали многие отечественные звезды. Среди них Клара Новикова, Лев Лещенко и Игорь Крутой.