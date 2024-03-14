В Москве прощаются со Светланой Моргуновой: кто из звезд пришел на похороны легендарного диктора

На похоронах диктора Светланы Моргуновой, которые проходят 14 марта в Москве, были замечены многие отечественные звезды. Среди них Лев Лещенко, Александр Розенбаум и Игорь Наджиев. Также в Сети появились кадры с юмористкой Кларой Новиковой, которая буквально «почернела» от горя.

Отпевание телеведущей прошло в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского. Как ранее сообщал Владимир Березин, похоронами занимался крестник умершей – композитор Игорь Крутой. Его самого долгое время не было на прощании. Сначала был доставлен лишь венок от его имени, но затем он появился лично.

В церковь впустили только близких и друзей Моргуновой, поклонники же остались стоять на улице. По информации StarHit, Лев Лещенко первым выступил с речью, в которой отметил мастерство Светланы Михайловны.

«Сегодня день невосполнимой печали, потому что Света была не только великолепной актрисой, ярким диктором, но и профессиональным человеком для всех, кто ее знал. Многие артисты мечтали, чтобы именно она произносила их имена в Колонном зале», - заявил исполнитель.

А Клара Новикова не могла сдерживать слез во время произнесения речи. Плача, она вспомнила, как Моргунова любила сына и хотела к нему, когда он умер.

Напомним, что похоронена Светлана Моргунова будет на Троекуровском кладбище.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о наследстве диктора Светланы Моргуновой.