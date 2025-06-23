Журналистка Алиса Иванникова погибла в ДТП вместе с дочкой. Об этом сообщает «Первый областной».

Журналистка вместе с семьей возвращалась с отдыха по трассе Южноуральск-Магнитогорск в дождь. Из-за ошибки водителя авто, в котором находилась Алиса, машина вылетела с мокрой дороги в кювет и опрокинулась. В результате ДТП погибла журналистка и ее дочь.

Коллеги вспоминают об умершей как о профессионале и человеке с отзывчивым сердцем.

«Трагически погибли наша коллега, журналист с большой буквы, Алиса Иванникова и ее дочь. Алиса была не только профессионалом своего дела, но светлым, отзывчивым человеком. Коллеги всегда видели ее с улыбкой и позитивным жизненным настроем», — сказано в некрологе.

В 2024 году умершая стала заместителем главного редактора издания «ЧелГИД».

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