Российский актер Владимир Доронин умер на 70-м году жизни

На 70-м году жизни умер российский актер Владимир Доронин. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Причины и обстоятельства смерти артиста не уточняются.

Владимир Доронин родился 12 ноября 1955 года. В 1993 году окончил режиссерское отделение МГУК. Работал в Московском театре кукол, в программе «Куклы» на НТВ, «Лукоморье» на телеканале «Россия», передачах «Сказочный город» и «Жили-были» на ТВЦ. С 2003 года играл Енота Енотовича в программе «Шишкин Лес».

В 1998-м появился в фильме «Приятного аппетита» по рассказу Юза Алешковского. Партнером по съемочной площадке Доронина был Лев Бобышев, который также скончался в этом году.

Напомним, 21 июня умерла после борьбы с раком поджелудочной железы известная советская артистка Валентина Талызина. Ей был 91 год. Она отказывалась от госпитализации, несмотря на плохое самочувствие.