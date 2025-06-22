Три дочки остались без отца: известный КВН-щик погиб в страшном ДТП с лошадью

Известный КВН-щик из Бурятии Валерий Гуляев погиб в дорожной аварии в Забайкальском крае. Автомобиль, за рулем которого был 36-летний юморист, врезался в лошадь.

ДТП произошло минувшей ночью. В машине, помимо Гуляева, находились жена и друг. Валерий погиб на месте, пассажиры автомобиля сейчас в больнице — у супруги КВН-щика сломан позвоночник, пишет «Байкал-Daily».

«Валерий был не просто талантливым КВН-щиком — он внес большой вклад в развитие и популяризацию бурятского языка, реализовал ряд важных молодежных проектов, всегда искренне болел за развитие нашей республики», — написано в некрологе Молодежного правительства Бурятии.

Юморист родился в 1989 году в селе Улекчин в Бурятии. Он был участником Высшей лиги КВН, двухкратным чемпионом Премьер-лиги, чемпионом Первой лиги. Выступал в шоу «Comedy Баттл», «Суперлига», «Русские не смеются» и многих других.

У Валерия Гуляева осталось три дочери.

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