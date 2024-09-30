Заслуженный художник России Борис Бельский умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

В некрологе, размещенном пресс-службой Российской академии художеств сказано, что художник Борис Бельский скончался 30 сентября.

«Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. На 65-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный художник Российской Федерации, академик и член президиума Российской академии художеств Борис Феликсович Бельский», — сказано в сообщении.

Причина смерти художника не раскрывается.

Борис Бельский известен своими работами в уникальной авторской технике шелкографии, а также проектами оформления интерьеров и спектаклей.

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