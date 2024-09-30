После ишемического инсульта умерла 52-летняя актриса корейских дорам Пак Чжи А

После ишемического инсульта умерла актриса корейских дорам Пак Чжи А. Об этом сообщает зарубежное издание Soompi.

30 сентября в 2:50 утра ушла из жизни 52-летняя актриса. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Также источник сообщает, что умершая боролась с неизвестной болезнью. Похороны пройдут 2 октября в 10 утра.

Знаменитость дебютировала в кино в 1998 году. В ее фильмографии есть такие проекты, как «Эпитафия», «Триумф».

Ранее умер 88-летний актер фильмов «Конвой» и «Вспышка» Крис Кристофферсон. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 76 лет умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон.