Ушел из жизни актер Эштон, сыгравший Джона Тэггарта в «Полицейском из Беверли-Хиллз»

В возрасте 76 лет скончался американский актер Джон Эштон. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на менеджера артиста Алана Сомерса.

Артист умер в городе Форт-Коллинз в штате Колорадо в четверг, 26 сентября. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Наибольшую известность Джону Эштону принесла роль Джона Тэггарта в серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз». Также актер снимался в таких картинах, как «Коломбо», «Успеть до полуночи», «Прощай, детка, прощай», «Однажды в Техасе».

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