Опубликовано 30 сентября 2024, 11:021 мин.
Ушел из жизни актер Эштон, сыгравший Джона Тэггарта в «Полицейском из Беверли-Хиллз»
В возрасте 76 лет умер актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон.
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В возрасте 76 лет скончался американский актер Джон Эштон. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на менеджера артиста Алана Сомерса.
Артист умер в городе Форт-Коллинз в штате Колорадо в четверг, 26 сентября. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Наибольшую известность Джону Эштону принесла роль Джона Тэггарта в серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз». Также актер снимался в таких картинах, как «Коломбо», «Успеть до полуночи», «Прощай, детка, прощай», «Однажды в Техасе».
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