Заслуженный артист России Лев Евилевич умер на 82-м году жизни

3 июня в возрасте 81 года ушел из жизни заслуженный артист России Лев Евилевич. О его смерти сообщает Ярославская филармония, в которой он прослужил более 40 лет.

Причины смерти артиста не уточняются.

«Природный артистизм и высокое мастерство позволили ему создать ряд интересных и запоминающихся программ, которых в репертуаре артиста насчитывалось более двух десятков», — говорится в некрологе.

Артист был востребован среди ярославских слушателей: он выступал на правительственных концертах и мероприятиях, в учебных заведениях для школьников и студентов.

Лев Евилевич сотрудничал с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром и артистами Московской филармонии. Он побывал с гастролями во многих городах России и за рубежом.

До этого известный французский актер Филипп Леруа умер на 94-м году жизни.

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