Заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова умерла на 71-м году жизни

Умерла советская и узбекская актриса театра и кино, заслуженная артистка Узбекистана Малика Каюмова. Ей было 70 лет.

О смерти артистки сообщили в Минкультуры Узбекистана. Причины ее кончины не уточняются.

Малика Каюмова родилась 1 февраля 1954 года. В 1976 окончила Ташкентский театрально-художественный институт им. Островского. Работала в Узбекском драматическом театре. С 1993 года стала актрисой Театра музыкальной комедии им. Мукими.

На экране она появилась в картинах: «Есть дочь, есть капризы», «Кольцо», «Хасан сын Хусана», «Кокандский ветер».

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