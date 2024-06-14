Умер актер и четырехкратный обладатель премии «Тони» Рон Саймонс

Актер и продюсер Рон Саймонс умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает зарубежный портал The Hollywood Reporter.

Мужчина был четырехкратным обладателем театральной премии «Тони».

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о неожиданной кончине Рональда Кейта Саймонса. Подробности о похоронах будут сообщены дополнительно», – говорится в сообщении на странице его продюсерской компании.

Причина смерти не называется, о дате похорон будет известно позднее.

Саймонс родился в Детройте 30 ноября 1960 года и изначально не делал карьеру в актерском мастерстве и театре. Только в 39 лет он бросил работу в качестве менеджера по продукту Microsoft и осуществил свою мечту.

Его можно увидеть в фильмах: «Джонни Зеро», «Закон и порядок: Преступное намерение», «27 платьев», «Дорога Ган-Хилл», «Закон и порядок», «Защитники», «Сорвиголова», «Обитель» и «Тогда пришел ты».

За свою карьеру Саймонс стал сопродюсером нескольких бродвейских шоу, получив премию «Тони» за фильмы «Порги и Бесс», «Путеводитель джентльмена по любви и убийствам», «Ваня и Соня, Маша и Спайк» и «Джитни».

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