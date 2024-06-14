Умер известный солист театра оперы и балета за несколько дней до 77-летия

В Самаре умер известный солист театра оперы и балета Валерий Бондарев. Артист ушел из жизни за несколько дней до 77-летия. Подробности сообщает Kp.ru.

Отмечается, что мужчина скончался в ночь на пятницу, 14 июня 2024 года. В Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича принесли соболезнования. Представители отметили, что яркие сценические образы и блестящее мастерство навсегда останутся в памяти и в истории культурной жизни города.

Напомним, что артист и музыкант был также педагогом. Он являлся солистом театра с 1977 года и прослужил здесь более 40 лет. На сцене он прекрасно исполнил такие образы, как: Ленский, Водемон, Василий Шуйский, Граф Альмавива, Альфред, Герцог Мантуанский, Кассио и др.

Кроме того, Валерий Бондарев обучал молодых людей на кафедре музыкального образования факультета культуры и искусства СГСПУ.

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