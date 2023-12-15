Заслуженная артистка России Евгения Кемарская умерла на 95-м году жизни

Скончалась заслуженная артистка России Евгения Кемарская. Ей было 94 года. Об уходе из жизни знаменитости сообщил портал «Кино-театр.ру».

Кемарская дебютировала на экране в 1956 году. Она появилась в детской приключенческой ленте «Ты молодец, Анита!». После она сыграла в сериалах «Рублевка Live» и «Колобков. Настоящий полковник».

Но больше артистка была известна именно в качестве режиссера. Она ставила спектакли в Московском театре имени Гоголя, была главным режиссером Ногинского областного драматического театра. Ее работы видели в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Белгорода и других городов.

Отметим, что причина смерти Евгении Кемарской пока не уточняется. Также нет информации о времени и месте похорон.

Ранее умер 80-летний актер из фильма «Ищите девушку» Рамиз Меликов. Причина смерти пока не сообщается.

Также недавно не стало дирижера Русского академического оркестра Владимира Гусева. Ему было 83 года.