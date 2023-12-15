Умер 80-летний актер из фильма «Ищите девушку» Рамиз Меликов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Что стало причиной смерти Рамиза — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Напомним, что артист родился в Баку 4 сентября в 1943 году. Он дебютировал в кино в 1960-х и запомнился зрителям благодаря таким проектам, как «Чернушка», «Именем закона», «Ищите девушку», «Бухта радости», «Последний бой». Всего в его фильмографии 60 проектов. В 1998 году он получил звание народного артиста Азербайджана.

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