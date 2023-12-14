На 84-м году жизни умер дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев. Об этом сообщает издание ТАСС.

Что стало причиной смерти Гусева — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Музыкант работал в филармонии Новосибирска 50 лет. На протяжении долгого времени он возглавлял Русский академический оркестр как дирижер и художественный руководитель. Под руководством Гусева коллектив выступал с такими певцами, как Владимир Маторин, Иосиф Кобзон, Ирина Долженко.

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