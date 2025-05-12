Прощание пройдет в закрытом режиме: известны дата и место похорон вдовы Гайдая Нины Гребешковой

Российскую актрису Нину Гребешкову похоронят 14 мая. Траурная церемония пройдет в закрытом формате, рассказала внучка вдовы Леонида Гайдая Ольга Худякова.

Ольга пояснила, что прощание состоится в среду. Семья актрисы не хочет публичности.

«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», - рассказала она в разговоре с ТАСС.

Причиной смерти знаменитости Худякова назвала возраст. Внучка артистки отметила, что у бабушки не было серьезных заболеваний.

Нина Павловна оставила богатое творческое наследие, сыграв более чем в 80 советских и российских фильмах. Она известна не только как профессиональная актриса, но и как хранительница памяти и наследия мужа — Леонида Гайдая.

Напомним, актриса умерла на 95-м году жизни 10 мая, но о ее смерти стало известно только спустя два дня.

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