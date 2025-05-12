Звезда фильма «Друг мой, Колька!..» Кобозев умер в 80 лет из-за остановки сердца

Умер актер Александр Кобозев, известный по фильму «Друг мой, Колька!..» Александра Митты. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 80-летнему мужчине стало плохо днем в своей квартире в Москве. Скорая приехала и забрала артиста в больницу, но врачам не удалось его спасти. Родственники сообщили, что звезда страдал от ряда заболеваний.

Напомним, что популярность к Кобозеву пришла в 60-х годах прошлого века после того, как он сыграл пионера-двоечника Кольку Снегирева в фильме «Друг мой, Колька!...» режиссера Александра Митты.

После выхода картины мужчина работал на телевидении. Потом у него случилось несколько инфарктов. Он отказался от публичной деятельности.

Ранее мы писали о том, что умерла актриса из «Следаков» и «Обручального кольца» Ольга Моховая. Женщине было 54 года. В Театре им. Моссовета она сыграла Марию Магдалину в «Иисус Христос – суперзвезда», Алену в «Шиворот-навыворот», Таню в «Заповеднике», Лицци в «Потопе» и много других ролей.