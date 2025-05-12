Вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни

На 95-м году жизни умерла вдова знаменитого советского кинорежиссёра, народного артиста СССР Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Нина Павловна родилась 29 ноября 1930 года в Москве. После окончания школы она успешно поступила во ВГИК и уже на первом курсе дебютировала в кино в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина. В 1954 году, окончив мастерскую Владимира Белокурова, сыграла в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» и поступила в Театр-студию киноактёра, где служила до 1990 года.

За свою долгую карьеру актриса сыграла около 130 ролей. Наибольшую известность ей принесли работы в фильмах мужа, режиссёра Леонида Гайдая. Она появилась в «Кавказской пленнице», «Бриллиантовой руке», «12 стульях», «Не может быть!», «Спортлото-82» и многих других картинах супруга.

В последние годы Нина Павловна сыграла в фильме «Экипаж» и телесериале «Содержанки-2». После смерти мужа она посвятила себя сохранению его творческого наследия, активно работая над документальными фильмами и организовывая творческие вечера в память о Леониде Гайдае.

Ранее на 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко.