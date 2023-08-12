Зачитали письмо президента: в Москве завершилась церемония прощания с актрисой Верой Васильевой

Близкие и родственники актрисы Веры Васильевой простились с умершей легендой театра и кино в Москве. По случаю кончины народной артистки СССР пришло много телеграмм, однако в Театре сатиры, где проходила траурная церемония, зачитали только одну — президента России Владимира Путина, передает mk.ru.

Глава государства в своем письме выразил соболезнования родным покойной актрисы. Путин назвал ее смерть невосполнимой потерей. Васильева на протяжении десятков лет трудилась во имя отечественной культуры. А миллионы зрителей восхищались душевной щедростью, гениальностью и открытостью народной артистки, отметил президент.

Васильева за годы карьеры снялась более чем в 40 фильмах, часть которых стала культовой для россиян. Проводить звезду в последний путь пришли многие известные коллеги легенды кино. Так, на церемонии побывал актер Александр Олешко. В беседе с журналистами он вспомнил песню, которую исполнял с Васильевой. Теперь же, по словам артиста, «мы на этом крылечке остались одни». Кроме того, Олешко отметил личные качества бывшей служащей Театра сатиры. В его представлении звезда олицетворяет нежность, красоту и талант.

Еще одним участником церемонии прощания был внучатый племянник Васильевой. В беседе с журналистами мужчина заявил, что звездная тетя была для него эталоном.