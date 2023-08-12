«Мы на этом крылечке остались одни. Без Веры Кузьминичны»: актер Олешко простился с умершей Васильевой

Церемонию прощания с умершей легендой театра и кино Верой Васильевой посетил актер Александр Олешко. В беседе с журналистами телеканала «360» он заявил, что ассоциирует смерть коллеги со словами из песни, которую они раньше исполняли. Теперь «мы на этом крылечке остались одни», констатирует артист.

«Конечно, первая ассоциация, это песня, которую мы все пели и поем: "Пока мы будем жить на крылечке". Вот мы на этом крылечке остались одни. Без Веры Кузьминичны Васильевой», — делится болью Олешко.

Васильева, по словам коллеги, является примером достойной жизни для нового поколения. Это всегда невосполнимая утрата, когда такие талантливые люди умирают. Им бы жить да жить, заявил Олешко.

Актриса Театра сатиры олицетворяла нежность, красоту, талант. Ее уход из жизни сигнализирует о новом времени, когда на смену мэтрам должны приходить другие деятели искусства, считает Олешко. При этом необходимо помнить, как жили, старались сохранить добро и свет корифеи сценического мастерства.

Также в беседе с журналистами актер поблагодарил Васильеву за пример достойной жизни. Это большая ответственности нести ее знамя.

Ранее на церемонии прощания с актрисой заметили ее внучатого племянника. Мужчина, отвечая на вопросы корреспондентов, заявил, что гордится Васильевой. Также участник траурной церемонии отметил, что его всегда считали желанным гостем в доме звезды.