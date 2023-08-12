«Была всегда для меня эталоном»: близкие и родные Веры Васильевой пришли проводить актрису в последний путь

Церемония прощания с умершей на 98-м году жизни актрисой Верой Васильевой проходит в Москве. Близкие и родные народной артистки СССР пришли проводить ее в последний путь в Театр сатиры — место, ставшее родным для знаменитости, пишет StarHit.

Последние дни своей жизни легенда отечественного кино и театра чувствовала себя прекрасно. Она отдыхала на даче вместе с приемной дочерью Дарьей Милославской. В какой-то момент женщина неожиданно почувствовала себя плохо. Предполагается, что на ее состояние повлияла августовская жара.

Сегодня, 12 августа, умершую актрису провожают в последний путь. Церемония прощания с ней проходит в Театре сатиры — на его сцене Васильева сыграла более 40 ролей. Затем запланировано отпевание покойной в храме Христа Спасителя. Похоронят служащую театра на Новодевичьем кладбище.

Участники траурной церемонии подходят к гробу со звездой. Они останавливаются буквально на пару мгновений, чтобы почтить память покойной актрисы. Среди близких Васильевой в театре Сатиры заметили ее внучатого племянника, фотографа Александра. В беседе с журналистами она заявил, что гордится именитой родственницей.

«Всегда мы были желанными гостями в ее доме, она дарила мне настрой на творчество и была всегда для меня эталоном», — отметил мужчина.

Ранее коллега Веры Васильевой — актриса Театра сатиры Татьяна Титова — вспомнила о роковом предсказании, которое сделала легенда отечественного кино. По ее словам, народная артистка говорила, что «умирает» в дали от своей любимой работы.