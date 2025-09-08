За два дня до 96-летия умер немецкий дирижер Кристоф фон Донаньи. Об этом сообщает «Российская газета».

6 сентября в Мюнхене умер немецкий музыкант, пианист и дирижер. Что стало причиной смерти — неизвестно. В 2025 году Кристофу могло бы исполниться 96 лет.

В 1948 году он поступил в Мюнхенскую консерваторию, где изучал фортепиано, композицию и дирижирование. Будучи студентом, работал репетитором и штатным пианистом Мюнхенской оперы. Также Кристоф учился во Флоридском университете, где его педагогом стал родственник — пианист Эрнст фон Донаньи.

В 1957 году он возглавил Любекскую оперу, а в 1984 — Гамбургскую, где сочетал должности главного дирижера и директора. Также умерший возглавлял американский Кливлендский оркестр, с которым записал все симфонии Бетховена, Шумана и Брамса.

