От инфаркта умер 48-летний режиссер и телеведущий Хайме Чинча. О смерти сообщает «Российская газета».

7 сентября в Лиме умер перуанский шоумен, режиссер и телеведущий. Он скончался в своем доме, перенеся инфаркт. На данный момент неизвестно, что послужило причиной сердечного приступа.

Умерший вел новостные программы, ток-шоу и расследования. Один из его проектов три года подряд был номинирован на национальную премию в категории «Лучшая новостная программа страны».

