В возрасте 81 года умер основатель британской рок-группы Supertramp Рик Дэвис

На 82-м году жизни скончался британский музыкант, основатель, вокалист и клавишник рок-группы Supertramp Рик Дэвис. Точная причина смерти не сообщается, однако коллеги артиста уточняют, что долгие годы он боролся с множественной миеломой.

Рик Дэвис ушел из жизни 5 сентября в своем доме на Лонг-Айленде, пишет Daily Mail.

Рик стал одним из основателей группы Supertramp в 1970 году вместе с коллегой, автором песен Роджером Ходжсоном. Позже к ним присоединились Дуги Томсон, Боб Зибенберг и Джон Хеллиуэлл. Они выступали вместе с 1973 по 1983 год.

Музыканты Supertramp работали в таких жанрах, как прог/арт-рок и поп-рок. Дебютный альбом с одноименным названием вышел в 1970-м году. Последний, названный Slow Motion, был выпущен в 2002-м и стал одиннадцатым в дискографии группы. Дэвис был основным автором песен и единственным бессменным участником коллектива.

В воскресенье группа также опубликовала пост в соцсети, в котором простилась с основателем.

«Прощай, незнакомец, было приятно познакомиться. Надеюсь, ты найдешь свой рай...», — написали музыканты, процитировав слова Дэвиса из песни 1979 года Goodbye Stranger.

