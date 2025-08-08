За два дня до 84-летия умер американский актер Джонатан Мияхара. О смерти знаменитости сообщил Колтон Данн в соцсети.

6 августа ушел из жизни американский актер, сыгравший Бретта Кавасаки в ситкоме «Супермаркет». Что стало причиной смерти — не уточняется.

Ситком выходил на ТВ с 2015 года и шел на протяжении шести лет. Во всех сериях у умершего была единственная реплика.

Мияхара родился 8 августа 1941 года в Лос-Анджелесе.

Ранее экс-супруг Келли Кларксон Брэндон Блэксток умер от рака в возрасте 48 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 20-летний блогер и певец из США Чейз Филандро найден мертвым.