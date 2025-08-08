Опубликовано 08 августа 2025, 12:581 мин.
За два дня до 84-летия умер американский актер Джонатан Мияхара
© freepik
За два дня до 84-летия умер американский актер Джонатан Мияхара. О смерти знаменитости сообщил Колтон Данн в соцсети.
6 августа ушел из жизни американский актер, сыгравший Бретта Кавасаки в ситкоме «Супермаркет». Что стало причиной смерти — не уточняется.
Ситком выходил на ТВ с 2015 года и шел на протяжении шести лет. Во всех сериях у умершего была единственная реплика.
Мияхара родился 8 августа 1941 года в Лос-Анджелесе.
Ранее экс-супруг Келли Кларксон Брэндон Блэксток умер от рака в возрасте 48 лет. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 20-летний блогер и певец из США Чейз Филандро найден мертвым.
Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная