Бывший муж американской певицы Келли Кларксон скончался после тяжелой болезни

Скончался бывший муж и менеджер американской певицы и телеведущей Келли Кларксон. Брэндон Блэксток умер после продолжительной борьбы с раков. Ему было 48 лет. Об этом пишет People.

Три года назад менеджеру по поиску талантов Блэкстоку диагностировали меланому. Как сообщили его родные, мужчина «мирно скончался в окружении семьи».

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Брэндона Блэкстока. Мы благодарим вас за ваши мысли и молитвы и просим всех уважать частную жизнь семьи в это непростое время», — написала его семья в официальном заявлении.

За несколько дней до смерти экс-супруга 48-летней Келли Кларскон пришлось отменить выступления в Лас-Вегасе.

«К сожалению, мне нужно перенести оставшиеся даты августовской студийной сессии в Лас-Вегасе. Обычно я не афиширую свою личную жизнь, но в прошлом году отец моих детей заболел, и сейчас мне нужно быть рядом с ними», — сообщила тогда певица.

Отношения Келли и Брэндона начались в 2012-м. Уже через год пара сыграла свадьбу. В браке у супругов родились двое детей. Их также связывала и профессиональная деятельность.

В 2015 году обладательница «Грэмми» посвятила мужу песню Piece By Piece. В тексте композиции она рассказала о том, что возлюбленный обеспечил ей чувство безопасности, которое никогда не давал отец.

Ранее мы писали о том, что умерла бабушка российской певицы Нюши.