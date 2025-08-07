20-летний блогер и певец из США Чейз Филандро найден мертвым. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогер и вокалист группы Just Add Water из Америки Чейз Филандро покончил с собой. Ему было 20 лет. О случившемся рассказали родственники мужчины.

«Наша семья убита горем и опустошена внезапной и неожиданной потерей нашего любимого Чейза. Его свет будет вечно сиять в сердцах всех, кого он коснулся в своей замечательной, хотя и слишком короткой жизни», — заявила его сестра.

Чейз Филандро прославился в Сети как блогер и музыкант. На его соцсети подписаны десятки тысяч человек. Он также являлся вокалистом группы Just Add Water. Семья начала сбор средств на установку памятника для Филандро.

