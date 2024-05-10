Южноафриканский рэпер Costa Titch умер на сцене от усталости в возрасте 27 лет

Популярный южноафриканский рэпер Costa Titch (настоящее имя — Костантинос Цобаноглу) скончался прямо на сцене в возрасте 27 лет. Причиной смерти артиста стала хроническая усталость.

О смерти Costa Titch сообщается в официальном аккаунте исполнителя в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Команда и семья артиста сотрудничала с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Результаты вскрытия показали, что сердце артиста подверглось серьезной нагрузке, о которой он не знал. Его самочувствие усугубили стресс и усталость. Эти факторы привели к возникновению нерегулярного сердцебиения, спровоцировавшего приступ.

Костантинос Цобаноглу умер в марте 2023 года на фестивале Ultra в Йоханнесбурге, упав на сцене.

Ранее умерла 72-летняя актриса Сьюзэн Бакнер из «Полицейской академии» и «Бриолина». Она была известна еще как певица и танцовщица.

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