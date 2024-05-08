Умерла звезда «Полицейской академии» и «Бриолина»

Умерла 72-летняя актриса Сьюзэн Бакнер из «Полицейской академии» и «Бриолина». Она была известна еще как певица и танцовщица. Новость о смерти звезды появилась на сайте People.

Дочь знаменитости подтвердила, что ее знаменитая мать «мирно ушла из жизни» 2 мая в окружении близких людей. А сама новость появилась в СМИ только 7 мая. Причина смерти актрисы не называется.

Напомним, что Сьюзэн Бакнер родилась в 1952 году. Она с детства отличалась красивой внешностью и даже была признана «Королевой красоты», став «Мисс Вашингтон» в 1971 году. Следующей ступенью стало участие в конкурсе «Мисс Америка».

В итоге красавица выбрала актерскую карьеру. Она начала ее в первой половине 1970-х. Снявшись во многих фильмах, в числе которых «Полицейская академия» и «Бриолин». После она оставила работу ради семьи, и только через 10 лет вернулась в кино для съемок в шестой «Полицейской академии». В «Бриолине» же она была известна как подруга главной героини.

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