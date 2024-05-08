Ушел из жизни советский актер Эвалд Аавик из «Кремлевских курантов»
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Скончался советский и эстонский актер театра, кино и телевидения Эвалд Аавик. Об этом сообщает пресс-служба Тартуского Нового театра.
Артист умер в возрасте 83 лет. Причина смерти Аавика не раскрывается.
Напомним, в 1966-1985 Эвальд Аавик служил актером театра «Ванемуйне», в 1986-1991-м - театра «Угала» в Вильянди. В 1991-1994-м работал в Таллинском городском театре. В 1982 году удостоился звания заслуженного артиста Эстонской ССР.
Актер также снялся в таких фильмах, как «Люди в солдатских шинелях», «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты», «Слеза Князя тьмы» и других.
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