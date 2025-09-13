Японский киноактер из самурайских фильмов Асахи Куридзука умер в 88 лет

В Киото умер японский киноактер Асахи Куридзука, запомнившийся ролями в самурайских фильмах. Ему было 88 лет.

Актер должен был приехать на съемки нового сериала и не отвечал на звонки. После этого полиция обнаружила тело Куридзухи в его доме в Киото. Пока не уточняется, что стало причиной смерти Асахи.

Асахи Куридзуха родился в мае 1937 года. Его карьера в кино началась в 1960-х. Артист появился в таких проектах как: «Искусство японского боя на мечах», «Сегун освобожденный», «Багровая летучая мышь: Берегись!», «Шинсенгуми», «Бушидо», «Киото» и многих других.

Последней его работой стало участие в картине 2018 года «Любви извилистый путь».

