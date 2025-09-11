Актер из фильма «Побег из Шоушенка» Нил Саммерс умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Актер и каскадер Нил Саммерс скончался в возрасте 81 года. Его друг рассказал журналистам, что актер умер у себя дома в Юте в окружении родных и близких. Причина смерти не сообщается.

Нил Саммерс родился в 1944 году в Лондоне. Свою кинокарьеру он начинал в 60-е. Он был дублером многих голливудских звезд. На счету актера роли в таких картинах, как «Побег из Шоушенка», «Робокоп», «Меня зовут Никто», «Дик Трэйси», «Быстрый и мертвый», «Золото Маккены». Всего Саммерс поучаствовал в съемках в 70 проектах.

